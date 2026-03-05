В Крыму планируют запустить стекольный завод мощностью до 600 млн бутылок в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Выпуск около 600 млн штук стеклянных бутылок в год планируют впервые наладить в индустриальном парке «Феодосия» в восточной части Крымского полуострова. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минпромторге.
На территории Крыма отсутствует производство стеклотары, вся продукция поступает из других регионов России.
«Одним из промышленных направлений индустриального парка “Феодосия” является привлечение в качестве потенциальных резидентов производителей стекла и стеклотары. Учитывая, что вышеуказанные производства на территории Республики Крым отсутствуют, в настоящее время прорабатывается вопрос организации на территории индустриального парка “Феодосия” производства стекла и стеклотары мощностью 500 т стекломассы в сутки (две печи), или 600 млн штук бутылок в год», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Ириной Фроловой.
В целом, предприятия винной и пищевой промышленности в Республике Крым потребляют 150−180 млн бутылок в год, закупая эту продукцию за пределами региона.
Индустриальный парк «Феодосия» открыли в Республике Крым в сентябре 2025 года. Строительство объекта велось с апреля 2019 года. Парк площадью 122,3 га реализован в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость контракта на строительство парка составила 1,2 млрд рублей, площадь застройки — 5 634 кв. м. Инфраструктура и коммуникации парка включают в себя газопровод, системы гарантированного электроснабжения, системы теплоснабжения, очистные сооружения, системы канализации и информационного обеспечения.
Ранее в региональном Минпромторге сообщали, что для инвесторов парка доступна существенная льгота — 1 рубль за аренду 1 га земли, что позволяет привлечь резидентов в парк и способствует развитию промышленного производства.