В Крыму планируют запустить стекольный завод мощностью до 600 млн бутылок в год

«Одним из промышленных направлений индустриального парка “Феодосия” является привлечение в качестве потенциальных резидентов производителей стекла и стеклотары. Учитывая, что вышеуказанные производства на территории Республики Крым отсутствуют, в настоящее время прорабатывается вопрос организации на территории индустриального парка “Феодосия” производства стекла и стеклотары мощностью 500 т стекломассы в сутки (две печи), или 600 млн штук бутылок в год», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Ириной Фроловой.