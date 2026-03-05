Эксперт Пархоменко: Иран сам лишился возможности экспортировать нефть

«Предположим, что он по трубопроводам сможет через Каспий проводить [нефть], но это означает, что он должен подключиться тогда к трубопроводам либо Казахстана, либо Российской Федерации, и гнать [нефть] на Дальний Восток, а уже потом с Дальнего Востока в Китай и в ту же Индию уже танкерами. Но вы представляете, какая стоимость будет? Одно дело, когда ты погрузил и доставил, а другое дело — кольцо вокруг [материка]», — отметил собеседник агентства.