Эксперт Пархоменко: Иран сам лишился возможности экспортировать нефть

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Иран, закрыв проход для судов по Ормузскому проливу, ограничил и собственные возможности для экспорта нефти, так как это — основной путь ее вывоза из Персидского залива, сообщил ТАСС директор Центра подготовки и аттестации плавсостава Морского института Севастопольского госуниверситета, специалист по географии водных путей Вячеслав Пархоменко.
Проблемы с проходом через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив, на берегах которого расположены несколько нефтедобывающих стран, с открытым морем, возникли в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В итоге 2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. 4 марта КСИР заявил, что ВМС Ирана полностью контролируют пролив, и уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, были поражены ракетами и БПЛА.
«Иран сам поставляет нефть, [но с закрытием пролива] и его блокировка будет (экспорта нефти — прим. ТАСС)», — сказал Пархоменко.
Он уточнил, что иранскую нефть закупает, например, Китай, для которого эта страна — основной поставщик. Также нефть направляется в другие государства.
По словам эксперта, теоретически возможно организовать и другие пути поставок иранской нефти, но на практике они не выглядят эффективными, а цена сырья из-за логистических издержек может значительно вырасти.
«Предположим, что он по трубопроводам сможет через Каспий проводить [нефть], но это означает, что он должен подключиться тогда к трубопроводам либо Казахстана, либо Российской Федерации, и гнать [нефть] на Дальний Восток, а уже потом с Дальнего Востока в Китай и в ту же Индию уже танкерами. Но вы представляете, какая стоимость будет? Одно дело, когда ты погрузил и доставил, а другое дело — кольцо вокруг [материка]», — отметил собеседник агентства.
О конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.