В Красноярске отремонтируют три подземных и надземный переходы

В перечень включены подземные переходы по ул. Матросова, 4 и 14а, ул. Ленина, 22, а также надземный переход на ул. Копылова.
В 2026 году специалистам предстоит подготовить проектно-сметную документацию. Она позволит определить объем финансирования и установить сроки выполнения работ.
Сейчас определяется источник финансирования для выполнения работ по комплексному обследованию подземного пешеходного перехода в районе ул. Киренского. Его необходимо провести, чтобы решить проблемы с подтоплением.
Всего в Красноярске действуют 15 надземных и 21 подземный пешеходный переход, напоминают в администрации.