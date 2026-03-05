Китайские инвесторы намерены запустить проекты в Туркестанской области

— Туркестанская область — это динамично развивающийся регион нашей страны. Перед нами стоит приоритетная задача по увеличению потока иностранных туристов. Ежегодный рост числа посетителей является результатом системной работы. В прошлом году количество иностранных туристов в области достигло 15 тысяч человек. В ТОП-5 стран по числу гостей вошли Узбекистан, Россия, Китай, Турция и Кыргызстан. В Туркестане функционирует современный международный аэропорт, способный обслуживать более трех миллионов пассажиров в год. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку перспективным проектам, — отметил Нуралхан Кушеров.