Около 37 судов под флагом Индии застряли в районе Ормузского пролива

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.