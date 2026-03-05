Около 37 судов под флагом Индии застряли в районе Ормузского пролива

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 37 судов под индийским флагом, а также 1 109 членов экипажа застряли в районе Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Индийская национальная ассоциация судовладельцев, призвав правительство вмешаться в ситуацию.
«Насколько нам известно, в регионе находится около 37 судов под индийским флагом, которые обслуживают потребности страны. Некоторые из них ожидают погрузки, а другие уже загружены. Эти суда находятся по обе стороны Ормузского пролива. На борту индийских судов находятся индийские моряки», — указали в ассоциации.
«Мы просим правительство Индии оказать содействие судам под индийским флагом в обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив», — добавили судовладельцы.
Проблемы с проходом через Ормузский пролив, соединяющий с открытым морем Персидский залив, на берегах которого расположены несколько нефтедобывающих стран, возникли в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В итоге 2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. 4 марта КСИР заявил, что ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, и уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, были поражены ракетами и БПЛА.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.