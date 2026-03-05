Эксперт Ма: закрытие Ормузского пролива может вызвать экономическое цунами

Исследователь полагает, что крупные азиатские импортеры — Япония, Южная Корея, Индия и Китай — зависят от нефти и газа из Персидского залива, и они могут столкнуться с кризисом дефицита энергоносителей. Если пролив будет закрыт на длительный период, эти страны напрямую столкнутся с двойным давлением: дефицитом поставок и резким ростом издержек, отмечает Ма Чжишань. Стратегические резервы могут использоваться в качестве буфера в краткосрочной перспективе, но если ближневосточный кризис затянется, то структура импорта энергоносителей в азиатских странах пострадает, объяснил эксперт.