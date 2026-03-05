Эксперт Ма: закрытие Ормузского пролива может вызвать экономическое цунами

ШАНХАЙ, 5 марта. /ТАСС/. Прекращение судоходства через Ормузский пролив может привести к значительным потрясениям в различных сферах мировой экономики. Такое мнение выразил научный сотрудник института региональных и страновых исследований Северного университета национальностей КНР Ма Чжишань.
«Ормузский пролив является ключевым пунктом в глобальном энергетическом ландшафте, даже небольшое сотрясение на одной точке мира может вызвать серьезное экономическое цунами в другой», — написал он в статье для издания «Пэнпай». «Даже без фактических перебоев в поставках сбои в судоходстве и рост страховых тарифов могут запустить каскадную передачу издержек», — указал он.
Исследователь полагает, что крупные азиатские импортеры — Япония, Южная Корея, Индия и Китай — зависят от нефти и газа из Персидского залива, и они могут столкнуться с кризисом дефицита энергоносителей. Если пролив будет закрыт на длительный период, эти страны напрямую столкнутся с двойным давлением: дефицитом поставок и резким ростом издержек, отмечает Ма Чжишань. Стратегические резервы могут использоваться в качестве буфера в краткосрочной перспективе, но если ближневосточный кризис затянется, то структура импорта энергоносителей в азиатских странах пострадает, объяснил эксперт.
Ма Чжишань также отметил, что кризис на Ближнем Востоке затронул и рынок судоходства. «Закрытие Ормузского пролива означает, что нефтяные танкеры в Персидском заливе не могут покинуть порт, что значительно сокращает доступные судоходные мощности», — сказал он. Судовладельцы значительно повысили цены из-за риска военных действий, в результате чего ставки фрахта для сверхбольших танкеров удвоились, указал эксперт. При этом некоторые судовладельцы категорически отказываются заходить в воды с высоким риском, добавил он.
Кроме того, исследователь допустил более глубокие цепные реакции в промышленных цепочках. «Нефть — это не только топливо, но и основное сырье для таких отраслей, как химическая промышленность, производства удобрений и синтетических волокон, — отметил он. — Рост цен на энергоносители приведет к увеличению затрат на сельскохозяйственное производство и промышленные расходы, что затем отразится на ценах конечных потребительских товаров, таких как продукты питания и пластмассовые изделия».
ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и не менее трети импорта нефти КНР. Как заявил представитель ВМС Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Мохаммад Акбарзаде, уже около 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через пролив, были поражены ракетами и беспилотниками.