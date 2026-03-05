Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беззалоговую рассрочку предоставят налогоплательщикам с задолженностью до 1500 МРП

Министерство финансов подготовило проект поправок в приказ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Документом предусмотрена возможность предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (6 487 500 тенге в 2026 году) и испытывающим временные финансовые затруднения.

Такая мера позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки.

Ожидаемым результатом является то, что отсрочка либо рассрочка будет предоставляться без залога имущества и банковской гарантии при наличии налоговой задолженности до 1500 МРП, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 марта 2026 года.