В Красноярске начал разрушаться еще один дом на улице Робеспьера

Жильцы рассказали, что несколько недель назад обнаружили трещины на фасаде дома и в первом подъезде. Специалисты управляющей компании поставили маячки на трещины и пообещали наблюдать за их состоянием, отметив, что денег на ремонт на счете дома нет.