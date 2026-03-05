В Красноярске начал разрушаться еще один дом на улице Робеспьера

Речь идет о кирпичном 4-этажном доме по адресу Робеспьера, 23 (второй его адрес — Казарменный, 2).
Жильцы рассказали, что несколько недель назад обнаружили трещины на фасаде дома и в первом подъезде. Специалисты управляющей компании поставили маячки на трещины и пообещали наблюдать за их состоянием, отметив, что денег на ремонт на счете дома нет.
Здание по адресу Робеспьера, 23 расположено менее чем в 100 метрах от дома № 114 на улице Бограда. Под ним прошлым летом произошел провал грунта.
Ремонт здания с установкой в подвале дополнительных бетонных свай позволил жильцам вернуться в свои квартиры, но дом все равно признали аварийным и подлежащим расселению.