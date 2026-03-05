«Руспродсоюз»: минимальная продуктовая корзина подорожала на 4,5% в январе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на одного человека в России в январе 2026 года подорожала на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7 514 ₽, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».
«Стоимость месячной корзины продуктов для россиян в январе 2026 г. выросла на 4,5%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдётся в 7 514 ₽», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 19 569,3 ₽ и в Камчатском крае — 13 049,9 ₽, дешевле всего — в Мордовии — 6 077 ₽ и в Пензенской области — 6 311,9 ₽ В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 943 ₽, в Санкт-Петербурге — 8 741,9 ₽
Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 8 015,9 ₽, в Ленинградской — 8 664,8 ₽, в Калининградской области — 8 918,8 ₽, в Татарстане — 6 600,7 ₽, в Омской области — 6 504,9 ₽, в Хабаровском крае — 10 107,2 ₽
В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.