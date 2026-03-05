«Руспродсоюз»: минимальная продуктовая корзина подорожала на 4,5% в январе

Отмечается, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 19 569,3 ₽ и в Камчатском крае — 13 049,9 ₽, дешевле всего — в Мордовии — 6 077 ₽ и в Пензенской области — 6 311,9 ₽ В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 943 ₽, в Санкт-Петербурге — 8 741,9 ₽