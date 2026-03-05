ВТБ на фоне снижения ставки ЦБ запустил рефансирование потребкредитов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ начал предлагать своим клиентам рефинансирование потребительских кредитов на фоне снижения ключевой ставки Банка России, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
ЦБ РФ на первом заседании в этом году, в феврале, снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.
«На фоне тренда к смягчению денежно-кредитной политики ВТБ запустил рефинансирование потребительских кредитов. Объединить до шести кредитов других банков можно по ставке от 12,7%. Продукт ориентирован на заемщиков, которые брали кредиты в период высоких ставок и сейчас планируют снизить долговую нагрузку», — сказали в пресс-службе.
В ВТБ уточнили, что в рамках рефинансирования клиенты могут объединить кредиты других банков, включая потребительские, автокредиты, а также задолженности по кредитным картам.
«По нашим оценкам, в этом году рефинансирование будет одним из драйверов потребкредитования. По итогам 2026 года прогнозируем рост рынка (потребкредитования прим. ТАСС) в 1,6 раза — до 5,7 трлн рублей», — прокомментировал через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
За последние два месяца ВТБ уже трижды снижал ставки по кредитам наличными, уточнили в ВТБ.