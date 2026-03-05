ВТБ на фоне снижения ставки ЦБ запустил рефансирование потребкредитов

«На фоне тренда к смягчению денежно-кредитной политики ВТБ запустил рефинансирование потребительских кредитов. Объединить до шести кредитов других банков можно по ставке от 12,7%. Продукт ориентирован на заемщиков, которые брали кредиты в период высоких ставок и сейчас планируют снизить долговую нагрузку», — сказали в пресс-службе.