УАЗ переведёт название внедорожника Hunter на кириллицу

Ранее АвтоВАЗ тоже привёл названия комплектаций в соответствие с законом. Версию Life переименовали в «Практик», а название Techno теперь пишут кириллицей как «Техно». При этом названия моделей Iskra, Aura и Vesta оставили без изменений. Также без изменений сохранили написание мультимедийной системы Lada EnjoY.