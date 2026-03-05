Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УАЗ переведёт название внедорожника Hunter на кириллицу

Ульяновский автозавод изменит написание названия внедорожника Hunter — теперь его будут писать кириллицей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Источник: Life.ru

«Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО “УАЗ” в реестре товарных знаков», — приводит комментарий завода журнал Motor.

Изменения внесли из-за нового закона о защите государственного языка. Он вступил в силу 1 марта и требует использовать русский язык на вывесках и в рекламных материалах. На сайте предприятия модель уже представлена на русском языке с названием «Хантер».

Ранее АвтоВАЗ тоже привёл названия комплектаций в соответствие с законом. Версию Life переименовали в «Практик», а название Techno теперь пишут кириллицей как «Техно». При этом названия моделей Iskra, Aura и Vesta оставили без изменений. Также без изменений сохранили написание мультимедийной системы Lada EnjoY.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.