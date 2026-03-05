Пугающую Аленку из российского города превратили в товарный знак

Два товарных знака с изображением скандальной Аленки из Нововоронежа зарегистрировали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Речь идет о брендах «Наша Аленка» и «Та самая Аленка». Заявки на их регистрацию подали в мае 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать оба товарных знака сроком на десять лет. Правообладателем указана Елена Осипова.
Согласно документам, эти бренды можно использовать для продажи одежды, обуви и аксессуаров. Также товарные знаки разрешено применять для изделий из металла и услуг по аренде цифрового оборудования.
Скульптуру «Аленки» открыли в Нововоронеже в декабре 2020 года. Памятник установили к 250-летию села Новая Аленовка.
Однако необычный внешний вид скульптуры вызвал жалобы местных жителей. Через несколько дней после открытия памятник демонтировали.
Позже скульптуру вернули изготовителю, после чего ее продали на аукционе.
