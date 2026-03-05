Пугающую Аленку из российского города превратили в товарный знак

Речь идет о брендах «Наша Аленка» и «Та самая Аленка». Заявки на их регистрацию подали в мае 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать оба товарных знака сроком на десять лет. Правообладателем указана Елена Осипова.