Путин передал акции свердловского «Облкоммунэнерго» под управление «Россетей»

Передача будет осуществлена без проведения конкурса — напрямую федеральному сетевому холдингу или структурам, находящимся под его контролем. В документе отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности управления» активами, находящимися в федеральной собственности.
Компания ранее входила в энергетическую группу свердловских бизнесменов Артем Биков и Алексей Бобров. Осенью 2025 года Генеральная прокуратура Российской Федерации добилась в суде национализации этого и еще нескольких десятков предприятий.
В 2026 году в компаниях началась масштабная смена руководства. Ключевые посты заняли управленцы из структуры «Россетей». Исполняющим обязанности гендиректора «Облкоммунэнерго» был назначен главный инженер Россети Урал Владимир Рябушев, а «Сибирско-Уральскую энергетическую компанию» возглавил Дмитрий Логвиненко — бывший заместитель главного инженера Россети Тюмень. Генеральным директором «Корпорации СТС» стал Дмитрий Ларионов, ранее возглавлявший департамент управления собственностью ПАО «Россети».
«Облкоммунэнерго» исторически объединяло распределительные сети среднего и низкого напряжения в Свердловской области. При этом магистральные сети высокого напряжения находились под контролем федеральных структур — прежде всего группы «Россети».
Такое разделение возникло в результате реформы электроэнергетики начала 2000-х годов, которую проводила команда Анатолия Чубайса. Единая энергосистема была разделена на несколько сегментов: генерацию, сбыт и сетевой комплекс. Но и сами сети оказались распределены между федеральными и региональными операторами. Передача акций «Облкоммунэнерго» в управление «Россетям» фактически возвращает коммунальное сетевое хозяйство под контроль федерального оператора.