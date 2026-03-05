Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин передал акции свердловского «Облкоммунэнерго» под управление «Россетей»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление ПАО Федеральная сетевая компания — Россети 2,129 млрд обыкновенных акций АО Облкоммунэнерго. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: ЕАН

Передача будет осуществлена без проведения конкурса — напрямую федеральному сетевому холдингу или структурам, находящимся под его контролем. В документе отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности управления» активами, находящимися в федеральной собственности.

АО «Облкоммунэнерго» — компания энергосетей малой мощности, водоснабжения и водоотведения, в последнее время еще и реализует проект по переработке мусора. Это одно из системообразующих предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. Организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению в 185 населенных пунктах.

Компания ранее входила в энергетическую группу свердловских бизнесменов Артем Биков и Алексей Бобров. Осенью 2025 года Генеральная прокуратура Российской Федерации добилась в суде национализации этого и еще нескольких десятков предприятий.

В 2026 году в компаниях началась масштабная смена руководства. Ключевые посты заняли управленцы из структуры «Россетей». Исполняющим обязанности гендиректора «Облкоммунэнерго» был назначен главный инженер Россети Урал Владимир Рябушев, а «Сибирско-Уральскую энергетическую компанию» возглавил Дмитрий Логвиненко — бывший заместитель главного инженера Россети Тюмень. Генеральным директором «Корпорации СТС» стал Дмитрий Ларионов, ранее возглавлявший департамент управления собственностью ПАО «Россети».

«Облкоммунэнерго» исторически объединяло распределительные сети среднего и низкого напряжения в Свердловской области. При этом магистральные сети высокого напряжения находились под контролем федеральных структур — прежде всего группы «Россети».

Такое разделение возникло в результате реформы электроэнергетики начала 2000-х годов, которую проводила команда Анатолия Чубайса. Единая энергосистема была разделена на несколько сегментов: генерацию, сбыт и сетевой комплекс. Но и сами сети оказались распределены между федеральными и региональными операторами. Передача акций «Облкоммунэнерго» в управление «Россетям» фактически возвращает коммунальное сетевое хозяйство под контроль федерального оператора.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше