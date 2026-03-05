Путин передал акции свердловского «Облкоммунэнерго» под управление «Россетей»

Такое разделение возникло в результате реформы электроэнергетики начала 2000-х годов, которую проводила команда Анатолия Чубайса. Единая энергосистема была разделена на несколько сегментов: генерацию, сбыт и сетевой комплекс. Но и сами сети оказались распределены между федеральными и региональными операторами. Передача акций «Облкоммунэнерго» в управление «Россетям» фактически возвращает коммунальное сетевое хозяйство под контроль федерального оператора.