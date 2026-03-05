В РФ число зарегистрированных риелторских компаний выросло на 12% в 2025 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 9,3 тыс. компаний и организаций индивидуального предпринимательства (ИП), занятых в риелторском бизнесе, было зарегистрировано в 2025 году в России, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которые есть в распоряжении ТАСС.
«В 2025 году в России зарегистрировали 9 327 компаний и ИП, занятых в риелторском бизнесе. Это на 12% больше, чем годом ранее (в 2024 году зарегистрировали 8 346 субъектов бизнеса в этой сфере)» — отмечается в материалах.
В исследовании представлены компании и ИП, у которых в качестве основного ОКВЭД указана деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, включая все подкатегории.
Отмечается, что на конец 2024 года в России было зарегистрировано более 49 тыс. действующих риелторских контор и частных риелторов, а под конец 2025-го их число превысило 52 тыс. (+6,2% год к году). При этом за год в сфере прекратили работу почти 6 тыс. организаций и предпринимателей. По данным на начало марта 2026 года, было зарегистрировано более 53 тысяч действующих организаций. Из них более 38 тысяч (около 72%) имеют правовую форму ИП.
Аналитики объясняют рост регистраций в риелторском бизнесе на фоне слабого спроса низким порогом входа и быстрым способом зайти в сферу услуг, особенно когда в экономике дорогие деньги и часть отраслей проседает. Однако рост числа ИП и компаний не означает рост доходов рынка, скорее, это дробление на микробизнесы и сервисы вокруг сделок. При этом прогнозы оптимистичные: в профессии останутся сильные игроки, адаптирующиеся к новым реалиям, и число частных брокеров и небольших агентств будет увеличиваться.