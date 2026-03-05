В РФ число зарегистрированных риелторских компаний выросло на 12% в 2025 году

Отмечается, что на конец 2024 года в России было зарегистрировано более 49 тыс. действующих риелторских контор и частных риелторов, а под конец 2025-го их число превысило 52 тыс. (+6,2% год к году). При этом за год в сфере прекратили работу почти 6 тыс. организаций и предпринимателей. По данным на начало марта 2026 года, было зарегистрировано более 53 тысяч действующих организаций. Из них более 38 тысяч (около 72%) имеют правовую форму ИП.