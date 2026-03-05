Цена Brent росла на 3,5%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE росла утром на 3,5%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 07:02 мск, стоимость Brent росла на 2,87%, до $83,74 за баррель.
К 07:17 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $84,25 за баррель (+3,5%). В это же время стоимость апрельского фьючерса нефти WTI росла на 4,14% — до $77,65 за баррель.
