Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена Brent росла на 3,5%

К 07:17 мск фьючерс торговался на уровне $84,25 за баррель.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE росла утром на 3,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:02 мск, стоимость Brent росла на 2,87%, до $83,74 за баррель.

К 07:17 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $84,25 за баррель (+3,5%). В это же время стоимость апрельского фьючерса нефти WTI росла на 4,14% — до $77,65 за баррель.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше