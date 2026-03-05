В Иркутской области завершается процедура заключения контрактов на дорожные объекты

Среди дорог, на которых в этом году по национальному проекту будут проводить работы, — Баяндай — Еланцы — Хужир, Тайшет — Чуна — Братск, Усть-Кут — Уоян, Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Братск — Усть-Илимск, Иркутск — Оса — Усть-Уда. Специалисты будут капитально ремонтировать десять объектов, реконструировать девять, на 12 проведут ремонт, на семи — работы в рамках содержания, во время которых заменят верхние слои покрытия. Еще один объект — продолжение строительства мостового перехода через реку Витим на автодороге Таксимо — Бодайбо, начатое в 2023 году.