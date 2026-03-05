В Иркутской области завершается процедура заключения контрактов на дорожные объекты

Они оформлены на 38 объектов из 39. В этом году строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт будут вести на участках общей протяженностью почти 250 км. Общая сумма всех контрактов составляет более 13,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Заключение контрактов на ремонт дорог — один из важных этапов подготовки к дорожно-строительному сезону. Сейчас заключены почти все контракты, до конца марта планируем закончить эту процедуру. Подписание договоров позволяет подрядчикам заранее закупать необходимые материалы, доставлять технику на объекты. Это позволит начинать дорожные работы с наступлением благоприятных погодных условий», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Среди дорог, на которых в этом году по национальному проекту будут проводить работы, — Баяндай — Еланцы — Хужир, Тайшет — Чуна — Братск, Усть-Кут — Уоян, Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Братск — Усть-Илимск, Иркутск — Оса — Усть-Уда. Специалисты будут капитально ремонтировать десять объектов, реконструировать девять, на 12 проведут ремонт, на семи — работы в рамках содержания, во время которых заменят верхние слои покрытия. Еще один объект — продолжение строительства мостового перехода через реку Витим на автодороге Таксимо — Бодайбо, начатое в 2023 году.