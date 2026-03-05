В Бодайбо к холодному водоснабжению подключили 81 дом

Евгений Юмашев отметил, что сил и средств для ликвидации последствий коммунальной аварии достаточно. Он также сообщил, что проведено обследование трех домов на улице Артема Сергеева, условия проживания в которых не соответствуют нормативным. Губернатор Игорь Кобзев ранее поручил проработать вопрос расселения жителей этих домов. Один дом будет расселен в текущем году, а жителям предоставлено временное жилье. Два других дома планируется расселить в 2028 году по согласованию с жителями.