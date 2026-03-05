В Бодайбо к холодному водоснабжению подключили 81 дом

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева заседание провел первый заместитель главы Приангарья, руководитель ликвидации ЧС Роман Колесов. Он отметил, что ход аварийно-восстановительных работ в Бодайбо остается на особом контроле Правительства и лично губернатора Иркутской области. В готовности при необходимости выехать в город находятся специалисты из разных муниципальных образований региона.
Мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев сообщил, что к холодному водоснабжению подключен 81 дом, включая 20 многоквартирных, 41 дом блокированной застройки и 20 индивидуальных жилых домов. В них проживают 697 человек, включая 171 ребенка. Проведен ремонт внутридомовых сетей, и подготовлены к подаче холодной воды еще 17 жилых домов.
Запланировано подготовить к подключению холодного водоснабжения восемь домов на улицах Володарского, Ремесленной, Иркутской и Кирпичной, а также восстановить канализацию в трех жилых домах на улицах Ремесленной и Строительной. К концу недели, ориентировочно 6 марта, планируется запуск резервного водовода, что требует повышения среднесуточных температур.
Евгений Юмашев отметил, что сил и средств для ликвидации последствий коммунальной аварии достаточно. Он также сообщил, что проведено обследование трех домов на улице Артема Сергеева, условия проживания в которых не соответствуют нормативным. Губернатор Игорь Кобзев ранее поручил проработать вопрос расселения жителей этих домов. Один дом будет расселен в текущем году, а жителям предоставлено временное жилье. Два других дома планируется расселить в 2028 году по согласованию с жителями.
На заседании обсудили вопрос определения управляющей компании для содержания общего имущества многоквартирных домов, ранее находившихся без управления. Администрация Бодайбинского городского поселения проведет конкурсные процедуры в ближайшее время.
Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Валерия Кошечкина доложила, что начались подготовительные работы к капитальному ремонту домов, попавших в зону ЧС. Подрядчик сверяет объемы работ и закупает необходимые материалы. Ремонт домов запланирован на вторую половину марта.
4 марта было отключено горячее водоснабжение и отопление в домах и социально значимых объектах на улицах 30 лет Победы, Урицкого, Розы Люксембург, Петра Поручикова, Октябрьская и 8 Марта. Территория находится за пределами зоны ЧС. Отключение связано с работами по устранению порыва на сетях горячего водоснабжения на улице Розы Люксембург. Работы завершены раньше запланированного срока, и водоснабжение восстановлено.