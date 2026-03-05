Четыре миллиона россиян получат пенсии раньше срока в марте

По данным ведомства, изменения коснутся граждан, которые получают пенсии через банки с 7-го по 9-е число каждого месяца. В марте эти даты выпадают на праздничные выходные, поэтому средства перечислят заранее — 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками.