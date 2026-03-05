Четыре миллиона россиян получат пенсии раньше срока в марте

Часть российских пенсионеров получит выплаты за март раньше установленного срока из-за длинных выходных, приуроченных к Международному женскому дню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.
По данным ведомства, изменения коснутся граждан, которые получают пенсии через банки с 7-го по 9-е число каждого месяца. В марте эти даты выпадают на праздничные выходные, поэтому средства перечислят заранее — 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками.
В Социальном фонде уточнили, что аналогичный перенос затронет и некоторые выплаты через почтовые отделения. Если пенсионер обычно получает деньги 8-го числа, доставка будет организована заранее, поскольку в праздничный день почта работать не будет.
При этом гражданам, которым пенсия доставляется 7-го или 9-го числа, почтовые службы принесут выплаты по обычному графику. Точную дату доставки рекомендуется уточнять непосредственно в почтовом отделении.
В ведомстве также пояснили, что вместе с пенсией заранее перечислят и другие выплаты Социального фонда, если они приходят одновременно. Дополнительных заявлений подавать не требуется — средства поступят автоматически.
Перенос касается всех видов пенсионных выплат. Речь идет о страховых, социальных и накопительных пенсиях, а также выплатах по старости и инвалидности.
По предварительной оценке Социального фонда, досрочная доставка средств перед праздниками затронет около 4 млн человек.
Читайте также: Ученые назвали одиночество угрозой для жизни и здоровья пожилых людей.