Лукашенко: «Белавиа», несмотря на санкции, держит высокую планку

По словам Лукашенко, за 30 лет несколько поколений авиаторов своим трудом сумели создать национальный бренд, которым гордится страна.
Глава государства также подчеркнул, что «Белавиа» завоевала заслуженное признание во всем мире и закрепила за собой статус надежного и ответственного перевозчика. Добиться этого, по мнению президента, удалось благодаря сохранению лучшие традиции отечественной пассажирской авиации, а также внедрению современные стандарты безопасности и сервиса.
«Несмотря на санкционное давление, вы держите эту высокую планку и с уверенностью смотрите в будущее: обновляете воздушный флот, расширяете географию полетов», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам авиакомпании здоровья, счастья и мирного неба.