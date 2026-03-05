Лукашенко: «Белавиа», несмотря на санкции, держит высокую планку

Глава государства также подчеркнул, что «Белавиа» завоевала заслуженное признание во всем мире и закрепила за собой статус надежного и ответственного перевозчика. Добиться этого, по мнению президента, удалось благодаря сохранению лучшие традиции отечественной пассажирской авиации, а также внедрению современные стандарты безопасности и сервиса.