Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: «Белавиа», несмотря на санкции, держит высокую планку

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов авиакомпании «Белавиа» с 30-летием со дня ее основания, сообщила пресс-служба президента.

Источник: Sputnik.by

По словам Лукашенко, за 30 лет несколько поколений авиаторов своим трудом сумели создать национальный бренд, которым гордится страна.

Глава государства также подчеркнул, что «Белавиа» завоевала заслуженное признание во всем мире и закрепила за собой статус надежного и ответственного перевозчика. Добиться этого, по мнению президента, удалось благодаря сохранению лучшие традиции отечественной пассажирской авиации, а также внедрению современные стандарты безопасности и сервиса.

«Несмотря на санкционное давление, вы держите эту высокую планку и с уверенностью смотрите в будущее: обновляете воздушный флот, расширяете географию полетов», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам авиакомпании здоровья, счастья и мирного неба.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше