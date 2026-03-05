Большой порт Петербург перенес ввод ограничений для судов без ледового класса

График проводки караванов в сопровождении ледоколов отсутствует: караван на вход начинает идти после выхода всех судов и наоборот. Проход по каналу занимает 10−12 часов, процесс швартовки к причалу — 3−5 часов. Среднее время ожидания входа в порт для каравана, прошедшего подводный осмотр, составляет не менее суток.