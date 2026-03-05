Племенные хозяйства Башкирии смогут устанавливать стандарты качества

Как пояснили в Курултае, действующий закон предлагается дополнить статьей, регламентирующей создание саморегулируемых организаций (СРО) в сфере племенного животноводства. Членство в этих организациях будет добровольным. Такие СРО смогут проверять сведения о племенных животных, подтверждать их соответствие установленным стандартам, а также выдавать соответствующие сертификаты и аттестировать специалистов.