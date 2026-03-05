Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Племенные хозяйства Башкирии смогут устанавливать стандарты качества

Депутаты башкирского парламента намерены внести изменения в закон «О племенном животноводстве», направленные на повышение профессиональных стандартов отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Источник: Башинформ

Как пояснили в Курултае, действующий закон предлагается дополнить статьей, регламентирующей создание саморегулируемых организаций (СРО) в сфере племенного животноводства. Членство в этих организациях будет добровольным. Такие СРО смогут проверять сведения о племенных животных, подтверждать их соответствие установленным стандартам, а также выдавать соответствующие сертификаты и аттестировать специалистов.

Новый механизм важен для всей отрасли, так как позволит изменить подход к регулированию профессиональной деятельности.

«Передача части регулирующих функций от государства профессиональному сообществу показала эффективность в разных отраслях экономики, — прокомментировал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. — Саморегулируемые организации — это механизм, при котором рынок сам наводит порядок. Профессионалы дорожат репутацией, поэтому когда качество подтверждается авторитетом всего сообщества, это создает другую среду. В выигрыше оказываются и добросовестные производители, и покупатели».

Как ранее сообщал Башинформ, на племенные сельхозпредприятия Башкирии приходится 50% произведенного молока. В республике работают сейчас 56 племенных хозяйств, 36 из которых специализируются на молочном поголовье крупного рогатого скота.