Bloomberg: поставки российской нефти в Индию возобновились из-за войны в Иране

Так, согласно данным отслеживания судов, два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в Индию. Это говорит о том, что Нью-Дели становится более готовым принимать российскую нефть по мере обострения конфликта на Ближнем Востоке.