Bloomberg: поставки российской нефти в Индию возобновились из-за войны в Иране

На мировом нефтяном рынке произошли изменения в условиях войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

На фоне начавшейся несколько дней назад войны в Иране российскую нефть снова начли поставлять в Индию. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, согласно данным отслеживания судов, два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в Индию. Это говорит о том, что Нью-Дели становится более готовым принимать российскую нефть по мере обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В конце января этого года Нью-Дели заметно снизил импорт российской нефти. По словам министра нефти страны Хардипа Сингха Пури, один из крупнейших покупателей российского сырья сократил закупки почти на 28% с пикового уровня.

Между тем, как писал сайт KP.RU, российская нефть сохраняет значительную долю на индийском рынке, несмотря на давление западных санкций.