Свыше 20 млрд рублей взыскали судебные приставы Иркутской области за 2025 год

По словам Татьяны Безызвестных, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 2,6 млн исполнительных производств, что на 4% больше, чем в 2024-м. По итогам года около 70% исполнительных производств были основаны на судебных актах, а 30% — на актах специально уполномоченных органов. Общая сумма взысканных средств составила порядка 20 млрд рублей, что примерно на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2024 году.