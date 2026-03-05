Свыше 20 млрд рублей взыскали судебные приставы Иркутской области за 2025 год

IrkutskMedia, 5 марта. 4 марта в Иркутске в пресс-центре газеты «Областная» прошла пресс-конференция Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. Руководитель ведомства Татьяна Безызвестных представила результаты работы за 2025 год, рассказав о взыскании долгов, поступлениях в бюджет и алиментах, а также о мерах воздействия на должников.
По словам Татьяны Безызвестных, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 2,6 млн исполнительных производств, что на 4% больше, чем в 2024-м. По итогам года около 70% исполнительных производств были основаны на судебных актах, а 30% — на актах специально уполномоченных органов. Общая сумма взысканных средств составила порядка 20 млрд рублей, что примерно на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2024 году.
Основной акцент работы ведомства остаётся на взыскании задолженности в бюджет. По итогам года в бюджетную систему перечислено 2,7 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей поступило в бюджет Иркутской области.
«Стоит отметить работу Главного межрегионального управления ФССП России. Благодаря совместной работе с ними, в бюджеты различных уровней было дополнительно взыскано еще два миллиарда рублей. Наша основная цель — чтобы каждый рубль, причитающийся бюджету, был взыскан», — подчеркнула руководитель регионального управления.
Отдельное внимание уделялось исполнению актов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В 2025 году в пользу детей было взыскано 2,3 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2024 году. Одним из основных инструментов побуждения должников к выплате остаются административная и уголовная ответственность. Всего к административной ответственности привлечено более 17,8 тысяч должников, а сумма взысканных штрафов составила 75 млн рублей.
Напомним, в прошлом году из России было выдворено 608 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания или другие законы. Ранее такие меры принимались только по постановлениям судей, но в 2025 году вступили в силу поправки, которые позволяют органам полиции самостоятельно принимать решения о выдворении при определённых нарушениях.