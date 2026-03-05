Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для ликвидации дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке нужны большие деньги

Макрорегиону не хватает нескольких электростанций.

Источник: PrimaMedia.ru

Минэнерго подготовило предложения по ликвидации дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке, который к 2030 году может составить около 2,6 Гвт. То есть нужно построить несколько достаточно мощных ТЭЦ. При этом, износ энергосетей в макрорегионе выше среднероссийских показателей в 1,4 раза, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Главная задача на данный момент — найти очень большие деньги для строительства новых станций, сообщает ИА PrimaMedia.

"Пока у нас есть, на мой взгляд, достаточно разумное предложение со стороны Минэнерго. Мы в постоянном диалоге с ними. (…) Надо, чтобы станции были построены. Надо найти на это деньги, надо заключить соответствующие контракты.

Пока станции в объеме необходимого выпуска для Дальнего Востока не будут хотя бы строиться, даже не говорю, что не будут построены, не начну говорить о том, что мы уже справились с поручением президента Российской Федерации по расширению энергетических мощностей на Дальнем Востоке.

О том, чтобы спрос и предложение у нас выровнялись, пока говорить рано",

— сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после «Правительственного часа» (18+) в Совете Федерации.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, cтроительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморье планируется завершить в текущем году. Новый энергообъект призван заместить выбывающее в перспективе мощности Артёмовской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию ещё в 1936 году. Установленная электрическая мощность Артёмовской ТЭЦ-2 составит 440 МВт, тогда как у действующей Артёмовской ТЭЦ всего 400 MВт.

Новая станция будет работать на природном газе, в качестве аварийного будет использоваться дизельное топливо.

Всё оборудование для станции изготавливают российские предприятия: газотурбинные установки и турбогенераторы поставляют «Силовые машины», паровые турбины — Уральский турбинный завод (УТЗ, Екатеринбург), котлы-утилизаторы и пиковые водогрейные котлы — Подольский машиностроительный завод.

Артёмовская ТЭЦ-2 входит в число шести проектов холдинга «РусГидро» по модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше