Для ликвидации дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке нужны большие деньги

Минэнерго подготовило предложения по ликвидации дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке, который к 2030 году может составить около 2,6 Гвт. То есть нужно построить несколько достаточно мощных ТЭЦ. При этом, износ энергосетей в макрорегионе выше среднероссийских показателей в 1,4 раза, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Главная задача на данный момент — найти очень большие деньги для строительства новых станций, сообщает ИА PrimaMedia.
"Пока у нас есть, на мой взгляд, достаточно разумное предложение со стороны Минэнерго. Мы в постоянном диалоге с ними. (…) Надо, чтобы станции были построены. Надо найти на это деньги, надо заключить соответствующие контракты.
Пока станции в объеме необходимого выпуска для Дальнего Востока не будут хотя бы строиться, даже не говорю, что не будут построены, не начну говорить о том, что мы уже справились с поручением президента Российской Федерации по расширению энергетических мощностей на Дальнем Востоке.
О том, чтобы спрос и предложение у нас выровнялись, пока говорить рано",
— сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после «Правительственного часа» (18+) в Совете Федерации.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, cтроительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморье планируется завершить в текущем году. Новый энергообъект призван заместить выбывающее в перспективе мощности Артёмовской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию ещё в 1936 году. Установленная электрическая мощность Артёмовской ТЭЦ-2 составит 440 МВт, тогда как у действующей Артёмовской ТЭЦ всего 400 MВт.
Новая станция будет работать на природном газе, в качестве аварийного будет использоваться дизельное топливо.
Всё оборудование для станции изготавливают российские предприятия: газотурбинные установки и турбогенераторы поставляют «Силовые машины», паровые турбины — Уральский турбинный завод (УТЗ, Екатеринбург), котлы-утилизаторы и пиковые водогрейные котлы — Подольский машиностроительный завод.
Артёмовская ТЭЦ-2 входит в число шести проектов холдинга «РусГидро» по модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока.