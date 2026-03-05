Крупный банк сказал о возобновлении выплат по чекам Tax Free белорусам

Крупный банк Беларуси заявил о возобновлении выплат по чекам Tax Free. Подробности сообщили в пресс-службе «Технобанка».
Так, со 2 марта Технобанк снова начал осуществлять выплаты по чекам Tax Free от GLOBAL BLUE. Услуга снова стала доступна после временного перерыва с сентября 2025-го.
Таким образом у белорусов снова появилась возможность вернуть часть потраченных за границей средств и сэкономить на покупках. Услуга предполагает возврат наличными быстро в три простых действия.
Для этого еще при оплате покупок в магазине с логотипом Tax Free за границей нужно у продавца попросить для заполнения форму Tax Free Global Blue (предъявить свой штрихкод для участников программы для автоматического заполнения данных). При выезде из страны, где совершались покупки, поставить таможенный штамп на форму Tax Free.
И уже в Беларуси подать в отделении банка документы на возврат средств: заполненную форму Tax Free, паспорт и оригиналы чеков на покупки для проверки.
