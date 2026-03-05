Крупный банк сказал о возобновлении выплат по чекам Tax Free белорусам

Для этого еще при оплате покупок в магазине с логотипом Tax Free за границей нужно у продавца попросить для заполнения форму Tax Free Global Blue (предъявить свой штрихкод для участников программы для автоматического заполнения данных). При выезде из страны, где совершались покупки, поставить таможенный штамп на форму Tax Free.