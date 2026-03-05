Россиянам объяснили новые банковские ограничения на снятие наличных

Снятие наличных в России стало сложнее из-за мер по борьбе с мошенничеством, которые ввели банки и регуляторы. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, уже несколько месяцев действуют дополнительные ограничения на операции с наличными. Если банковская система сочтет операцию подозрительной, она может временно заблокировать ее для проверки.
Эксперт пояснила, что такие меры разработаны законодателями совместно с Банком России. Их цель — защитить средства граждан от мошенников.
Согласно действующим правилам, снятие наличных может быть ограничено на срок до 48 часов. Это возможно, если операция проводится в необычное время, в незнакомом месте или нестандартным способом.
Под подозрение могут попасть и другие действия клиента. Например, перевод крупной суммы между своими счетами или вход в онлайн-банк с нового устройства.
Белянчикова советует заранее предупреждать банк, если планируется снятие или внесение крупной суммы в необычное время. Если речь идет о значительных деньгах, лучше провести операцию лично в отделении через кассу.
Также эксперт рекомендует заранее подготовить документы, которые могут подтвердить цель банковской операции. Это поможет избежать дополнительных проверок и задержек.
