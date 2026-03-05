Ричмонд
Водителей предупредили о штрафе за грязные фары на автомобиля

Водителей в России могут оштрафовать за грязные фары на автомобиле.

Водителей в России могут оштрафовать за грязные фары на автомобиле. Размер штрафа составляет 500 рублей, сообщила РИА Новости юрист Валентина Бачурина.

По ее словам, проблема грязных фар особенно часто возникает в межсезонье и зимой, когда дороги покрыты снегом и грязью. При этом законодательство запрещает эксплуатацию автомобиля, если имеются неисправности или условия, при которых его использование недопустимо.

Бачурина пояснила, что такие ситуации подпадают под часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей.

Юрист отметила, что степень загрязнения не имеет значения. Основанием для санкций может стать как налипшая грязь, так и снег на световых приборах.

По ее словам, при остановке автомобиля инспектор имеет право обратить внимание на состояние фар и при необходимости применить административные меры.

