Компанию из Петербурга обязали вернуть субсидию в 9 млн рублей

— Деньги выделили по соглашению с Минпромторгом на закупку материалов и выпуск промышленной продукции. По условиям договора компания должна была до декабря 2025 года произвести и продать 30 единиц запатентованного оборудования. Однако спустя положенный срок выяснилось, что изготовили всего одну штуку, — пояснили в пресс-службе городской прокуратуры.