Компанию из Петербурга обязали вернуть субсидию в 9 млн рублей

Прокуратура Адмиралтейского района проверила, как одно из предприятий распорядилось федеральной субсидией. Выяснилось, что фирма взяла 9 млн рублей на развитие производства, но обещаний не выполнила.
— Деньги выделили по соглашению с Минпромторгом на закупку материалов и выпуск промышленной продукции. По условиям договора компания должна была до декабря 2025 года произвести и продать 30 единиц запатентованного оборудования. Однако спустя положенный срок выяснилось, что изготовили всего одну штуку, — пояснили в пресс-службе городской прокуратуры.
Прокуратура внесла представление и потребовала вернуть субсидию обратно в федеральный бюджет. Кроме того, на должностное лицо предприятия завели административное дело за нарушение условий получения субсидии. Теперь компании грозят штрафы и принудительный возврат денег.