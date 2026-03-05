Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компанию из Петербурга обязали вернуть субсидию в 9 млн рублей

План был выполнен лишь на одну тридцатую.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Адмиралтейского района проверила, как одно из предприятий распорядилось федеральной субсидией. Выяснилось, что фирма взяла 9 млн рублей на развитие производства, но обещаний не выполнила.

— Деньги выделили по соглашению с Минпромторгом на закупку материалов и выпуск промышленной продукции. По условиям договора компания должна была до декабря 2025 года произвести и продать 30 единиц запатентованного оборудования. Однако спустя положенный срок выяснилось, что изготовили всего одну штуку, — пояснили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура внесла представление и потребовала вернуть субсидию обратно в федеральный бюджет. Кроме того, на должностное лицо предприятия завели административное дело за нарушение условий получения субсидии. Теперь компании грозят штрафы и принудительный возврат денег.