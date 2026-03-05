Экспорт уральских конфет в Китай вырос в 30 раз за год

С начала 2026 года кондитеры УрФО отправили в Китай более 50 тонн конфет, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Только в январе 2026 года кондитерские предприятия Уральского федерального округа отправили в Китай около 35 тонн шоколадных конфет. По сравнению с январем 2025 года весовые объемы увеличились в 30 раз», — сообщил и. о. начальника управления Сергей Епифанов.
В феврале 2026 года уральские кондитеры экспортировали в Китай 16 тонн своих изделий.
В 2025 году объемы поставок составили 180 тонн шоколадных конфет, их пик пришелся на декабрь — порядка 52 тонн.