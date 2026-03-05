Техника и запчасти могут резко вырасти в цене в России из-за Ирана

Импортные товары в России могут подорожать на 15−30% в ближайшие два месяца, если кризис на Ближнем Востоке продолжится. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
По их словам, рост цен связан с проблемами судоходства в районе Ормузского пролива. Ранее через этот маршрут проходило от 40 до 60% поставок товаров по схемам параллельного импорта.
Сейчас часть судоходных компаний перенаправляет грузы по альтернативным маршрутам — через Оман или вокруг Африки. Такие перевозки занимают на 2−3 недели больше времени и обходятся дороже. Стоимость доставки, по оценкам участников рынка, увеличивается на 20−35%.
Дополнительное давление на цены оказывает рост страховых расходов. Страховые премии для перевозчиков увеличились примерно на 50%, а некоторые логистические операторы временно остановили транзит через опасный регион.
Эксперты считают, что дефицита товаров в ближайшее время не ожидается. По их данным, складских запасов по большинству категорий хватит примерно на 4−8 недель.
При этом розничные цены уже начали расти. Компании закладывают увеличившиеся логистические расходы в стоимость товаров. В первую очередь это может затронуть электронику, автозапчасти для европейских автомобилей и промышленное оборудование.
Специалисты также отмечают, что часть продавцов может начать повышать цены заранее, используя ситуацию как повод для пересмотра стоимости товаров.
В то же время на мировом рынке нефти Россия может получить дополнительные преимущества. По оценке экспертов, Китай и Индия в условиях перебоев с поставками из стран Ближнего Востока могут увеличить закупки российского сырья.
Однако для рынка потребительских товаров ситуация выглядит сложнее. Если напряженность в регионе сохранится, рост стоимости доставки может закрепиться, и даже после стабилизации обстановки логистические расходы вряд ли вернутся к прежнему уровню.
Читайте также: Четыре миллиона россиян получат пенсии раньше срока в марте.