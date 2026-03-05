Bloomberg: ИИ играет ключевую роль в операции США против Ирана

Он сообщил, что в ходе операции против Ирана технологии искусственного интеллекта сыграли решающую роль: их использование для первоначальной проверки поступающих данных позволило специалистам сосредоточиться на более глубоком анализе. «Центральное командование использует различные инструменты искусственного интеллекта, и это именно то, чем они являются: инструментами, призванными помогать экспертам в процессе, соответствующем политике США, военной доктрине и законодательству», — сказал Хокинс агентству.
Как сообщили источники Bloomberg, США в ходе операции используют цифровую платформу управления полетами Maven Smart System. Также применяется инструмент Claude AI, который способствует ускорению работы Maven Smart System, благодаря чему он стал одним из важнейших элементов для проведения американской операции.
Ранее американский военный министр Пит Хегсет подтвердил, что Соединенные Штаты используют много вооружений с технологиями ИИ в ходе операции против Ирана.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.