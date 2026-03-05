В Приморье построят новый тепличный комплекс

В соответствии с соглашением, инвестор принял на себя обязательства в период с 2021 по 2024 год построить тепличный комплекс площадью 11,09 га на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Сумма капитальных вложений в проект должна была составить 4,2 млрд рублей! Но по факту теплицы так и не были построены.