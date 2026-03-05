В Приморье построят новый тепличный комплекс

Новый резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) «Росток ДВ» создаст овощеводческий комплекс на территории Октябрьского района Приморского края. Предприятие будет выращивать овощи, зелень, рассаду, ягодные культуры на площади более 100 гектаров. Первый урожай планируется получить в 2027 году, сообщает ИА PrimaMedia.
На территории комплекса планируется установить 15 теплиц общей площадью 1,2 тыс. кв. м.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Росток ДВ» зарегистрировано в октябре 2025 года в Уссурийске. Генеральным директором и владельцем компании является Владимир Лигай.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор должен вложить в проект 62 млн рублей и создать 250 рабочих мест.
Но практика показывает, что далеко не все подобные проекты становятся явью. Так, в прошлом году КРДВ через Арбитражный суд Приморского края расторгло соглашение об осуществлении деятельности резидента ТОР «Хабаровск», заключенное с ООО «Тепличный комплекс Хабаровский».
В соответствии с соглашением, инвестор принял на себя обязательства в период с 2021 по 2024 год построить тепличный комплекс площадью 11,09 га на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Сумма капитальных вложений в проект должна была составить 4,2 млрд рублей! Но по факту теплицы так и не были построены.