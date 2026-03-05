Казанский ЦУМ откроется в конце марта

Центральный универмаг (ЦУМ) в Казани распахнет свои двери для посетителей в конце марта. Точная дата открытия пока не утверждена — разрешительные документы на здание ожидаются в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.
В центре планируют ввести систему абонементов, в том числе семейных, которые позволят казанцам и гостям города осваивать различные ремесла.
Деловой блок ЦУМа начнет работу в мае этого года. Ранее архитектор Елена Валеева представила концепцию бизнес-центра, который разместится в здании. Ключевой деталью проекта станет лобби, оформленное как общественная гостиная.