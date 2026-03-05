На Урале подсчитывают ущерб от вспышки инфекции крупного рогатого скота

Посадили на карантин
Набат прозвучал в середине февраля, когда в интернете разлетелось видео, как водитель спецтехники сливает на заснеженное поле сырое молоко. Он вез 26 тонн на перерабатывающий завод в Пермском крае, однако на территории предприятия цистерну развернули, сославшись на распоряжение ветеринарного надзора не принимать сырье от поставщиков из Свердловской области.
Так аграрии узнали, что Средний Урал с 10 февраля по распоряжению федерального министерства АПК стал «красной зоной». Как ни странно, но официальное подтверждение от свердловского департамента ветеринарии, где указывалась причина закрытия территории — выявление очага пастереллеза, руководители ряда хозяйств получили только 17 февраля.
— Мы пережили похожую историю: узнали о запрете на вывоз продукта, когда доставили несколько цистерн на завод в Курганской области. Пришлось экстренно решать проблему. К счастью, обошлось без запуска молочных рек в поля, но подобные ситуации требуют от властей оперативных действий, тогда и экономический ущерб минимизируется, — уверен исполнительный директор народного предприятия «Искра» Александр Попков.
Конечно, вспышку опасной инфекции, как и шило в мешке, не утаить. Животноводы до сих пор с дрожью вспоминают, как все начиналось: на одной из ферм в Ирбитском районе внезапно случился падеж коров. Всех их (340 голов) пришлось экстренно ликвидировать. Здание залили дезинфицирующим раствором, а 100 тонн молока утилизировали. При этом СМИ чиновники сообщили, что специалистами ветеринарного ведомства и Россельхознадзора проводятся учения.
С запретом на вывоз сырья из региона столкнулось около сотни производителей, от крупных до мелких.
— Введен карантин в отдельно взятом муниципалитете в связи с выявленным случаем пастереллеза. Ветврачи проводят осмотры, берут пробы у крупного рогатого скота (КРС) по всей территории, — подтвердили «РГ» в департаменте информационной политики региона.
Кризис перепроизводства
В режиме «учений» сейчас живет вся область. К счастью, новых очагов, требующих ликвидации скота, не выявлено. На жесткий карантин посажены хозяйства северо-восточных районов, в том числе Ирбитского и Талицкого, являющихся центрами молочного животноводства региона, там расположены два крупных перерабатывающих завода. Проводится поголовная вакцинация КРС, а после — новое тестирование на инфекцию. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, по предположению руководителя ассоциации «Животноводы Урала» Виталия Дунина, ограничения снимут ближе к апрелю.
Все остальные сельхозпредприятия области, согласно распоряжению федерального министерства АПК, до недавнего времени работали в статусе так называемой регионализации, то есть без контактов с другими субъектами РФ, чтобы не распространить инфекцию. Впрочем, это оказалось не менее болезненно, ведь на протяжении последних десятилетий на Среднем Урале делали ставку на развитие молочного животноводства. Сегодня объемы получаемого сырого молока превышают мощности местных перерабатывающих заводов. На начало года за пределы Свердловской области вывозилось более 500 тонн, а после введения запрета около сотни производителей — от крупных комплексов до фермеров — столкнулись с тем, что надоенное некуда девать.
— Коровам ведь не отдашь приказ, для них выработка молока — естественный процесс. Пропусти хоть одну дойку, и у животного могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому так важно было оперативно увеличить закупки первичного сырья внутри региона, — прокомментировала ситуацию исполнительный директор ассоциации «Животноводы Урала» Елена Стафеева.
Министерство АПК вынуждено решать проблему в ручном режиме: объемы принимаемого местными заводами молока выросли почти в половину, но не все проходило гладко, профессиональный чат аграриев пестрел сообщениями об отчаянном положении. Чиновники признают: сложившаяся ситуация выявила в отрасли два пробела: недостаток перерабатывающих площадок и острую нехватку транспорта для доставки.
Умерить аппетиты
Ситуация частично разрядилась в конце прошлой недели, когда после отрицательных результатов ПЦР-тестирования стада с хозяйств нескольких районов, не входящих в карантинную зону, сняли все ограничения. Радость омрачил тот факт, что эти фермы оказались недоступны для свердловских молокозаводов, оставшихся в «красной зоне». Пришлось экстренно разрабатывать новую схему перераспределения сырьевых потоков.
Аграрии настаивают на вводе режима ЧС, это позволит оформить страховые выплаты и кредитные каникулы.
Не ушла никуда не менее актуальная проблема со стоимостью закупки сырого молока. Разногласия между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, как уже писала «РГ», лихорадят отрасль с начала года.
— До выявления очага заболевания большинство договоров предусматривало конкретные объемы и закупочную цену от 35 до 37,5 рубля за литр, то есть на грани себестоимости. Когда чрезвычайные обстоятельства вынудили хозяйства увеличить поставки, заводы опустили ставку на «сверхнормативное» молоко до 20−25 рублей, — рассказал Виталий Дунин.
По мнению эксперта, разница в десять рублей более чем ощутима: даже по грубым подсчетам, в попытках пристроить на родине 500 тонн продукта аграрии ежедневно теряли до пяти миллионов рублей. Сегодня при заключении новых договоров переработчики настаивают на дальнейшем дисконте — от отчаяния некоторые хозяйства соглашаются, надеясь, что в спор вмешаются Россельхознадзор, ФАС или областные власти и умерят аппетиты пищепрома.
Чрезвычайная наука
В режиме ограничений аграрии прожили уже несколько недель, но все равно настаивают на введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее обращение ассоциация направила губернатору 16 февраля. Причем особый статус предлагается отсчитывать от дня принятия решения о карантине. Как утверждают сельхозпроизводители, главная цель — не получить компенсации из бюджета за проданное по мизерной цене сырье (законом о ЧС предусмотрено только возмещение за погибший скот), а оформить страховые выплаты и отсрочить обязательные расчеты за электроэнергию. Кроме того, у хозяйств появится право на кредитные каникулы, то есть они смогут немного прийти в себя и поправить свои дела, тем более что впереди затратная пора — посевная.
В министерстве АПК региона заверяют, что вопрос о вводе ЧС прорабатывается, также готовятся документы о праве сельхозтоваропроизводителей на субсидии, несмотря на сниженные показатели по сдаче молока. Не отменяет карантин и федеральную помощь тем, кто активно ведет племенную работу. По словам очевидцев, на одном из недавних оперативных совещаний главе областного ведомства Анне Кузнецовой задали вопрос, стоит ли продолжать строительство нового животноводческого комплекса. Она ответила в духе: да, стоит, неразумно отказываться от планов, когда на развитие предусмотрена серьезная господдержка.
Между тем
Свердловская область не единственная в России, где внезапно в начале года вспыхнули очаги пастереллеза. Сейчас ограничения действуют в одиннадцати регионах страны — от Якутии до Пензенской области. Везде проводятся эпидрасследования причин вспышек. Главная версия — человеческий фактор, инфицирование из-за ввоза возбудителя. В Ирбитском районе тоже превалирует она, поскольку ни в кормах, ни среди диких животных (косуль, кабанов и грызунов) носителей пастереллеза не выявлено. Заразиться может и человек, особенно с ослабленным иммунитетом, через сырые, непастеризованные продукты, но такие случаи крайне редки.
«Инфекция бактериальная, ее возбудитель не выносит высоких температур, при кипячении погибает мгновенно. Эффективно использование дезинфекционных средств, имеется действенная вакцина. Заболевшие животные не подлежат обязательному уничтожению — их можно вылечить антибиотиками. Молоко, прошедшее пастеризацию при температуре от 90 градусов, безопасно, тогда как в сыром виде, без кипячения, употреблять его нельзя», — пояснила Ольга Петрова, профессор кафедры инфекционных болезней Уральского государственного аграрного университета.