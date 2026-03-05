На Урале подсчитывают ущерб от вспышки инфекции крупного рогатого скота

В режиме ограничений аграрии прожили уже несколько недель, но все равно настаивают на введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее обращение ассоциация направила губернатору 16 февраля. Причем особый статус предлагается отсчитывать от дня принятия решения о карантине. Как утверждают сельхозпроизводители, главная цель — не получить компенсации из бюджета за проданное по мизерной цене сырье (законом о ЧС предусмотрено только возмещение за погибший скот), а оформить страховые выплаты и отсрочить обязательные расчеты за электроэнергию. Кроме того, у хозяйств появится право на кредитные каникулы, то есть они смогут немного прийти в себя и поправить свои дела, тем более что впереди затратная пора — посевная.