Узбекские сельхозпредприятия могут появиться в Беларуси

Турчин отметил, что это встреча даст новый импульс взаимоотношениям двух стран.
«Рад, что наши отношения имеют такую интенсивность», — сказал премьер.
Глава правительства напомнил, что совсем недавно состоялся его визит в Узбекистан. В том числе там прошли очередное заседание совместного делового совета, бизнес-форум с участием деловых кругов Беларуси.
Нынешний визит представителей узбекского бизнеса как раз организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе этого визита премьера в Узбекистан. Как пояснили в пресс-службе правительства, одна из целей делегации — обсудить создание в Беларуси узбекских сельхозпредприятий.
Другая тема — развитие прямых поставок узбекских овощей и фруктов. Кроме того, планируется открыть в Минске торговый дом Узбекистана, а также ресторан национальной кухни этой страны.
Как отметил Вахабов по итогам встречи с Турчиным, уже рассматривается возможность создания сельскохозяйственных производств в Витебской области. Речь идет о животноводстве, в том числе о молочной отрасли.
«Определили именно в Витебской области создать кооперацию в кратчайшие сроки… Три района очень понравились (в Витебской области — Sputnik)», — сказал Вахабов.
Он обратил внимание и на то, что в Сморгони уже запущен другой проект. Узбекский предприниматель вложил 15 миллионов долларов в четырехзвездочную гостиницу. Этот же бизнесмен запускает в Беларуси производство пряжи, которое заместит импорт.
Также Вахабов сообщил, что есть намерение продолжать сотрудничество с одним из белорусских производителей ткани, чтобы у него были гарантированные объемы закупок в Узбекистане.