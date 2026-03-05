В Новосибирске не могут продать 74% малогабаритных квартир, но застройщики продолжают их строить

В новостройках Новосибирска остаются нераспроданными 74% малогабаритных квартир — студий, однокомнатных и двухкомнатных студий. Об этом сообщил аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в своем Telegram-канале «РОП (Рейтинги. Оценки. Прогнозы)».
При этом застройщики продолжают делать ставку именно на малогабаритное жилье. В 2021—2024 годах доля таких квартир в новостройках составляла 64,6%. В текущем строительном заделе квартиры площадью до 45 квадратных метров занимают 65%.
Аналитик отмечает дисбаланс: для семей с двумя детьми подходят лишь 17−20% строящихся квартир. В то же время потенциальная целевая аудитория малогабаритного жилья — молодые люди 15−24 лет — составляет всего 9% населения Новосибирска и области.
Так, рынок перенасыщен предложением, которое может оказаться невостребованным в ближайшей перспективе.
ИА Сибинформ