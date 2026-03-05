В Новосибирске не могут продать 74% малогабаритных квартир, но застройщики продолжают их строить

Аналитик отмечает дисбаланс: для семей с двумя детьми подходят лишь 17−20% строящихся квартир. В то же время потенциальная целевая аудитория малогабаритного жилья — молодые люди 15−24 лет — составляет всего 9% населения Новосибирска и области.