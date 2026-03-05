Смогут ли США защитить танкеры в Ормузском проливе

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью, его называют энергетической артерией планеты. Он располагается на северо-западе Индийского океана, соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийском море и принадлежит Ирану и Оману. Через него вывозят нефть из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ. По данным Bloomberg, только в 2025 году танкеры ежедневно перевозили через пролив около 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата.