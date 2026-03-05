Смогут ли США защитить танкеры в Ормузском проливе

Почему проход по Ормузскому проливу теперь — высокий риск
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью, его называют энергетической артерией планеты. Он располагается на северо-западе Индийского океана, соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийском море и принадлежит Ирану и Оману. Через него вывозят нефть из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ. По данным Bloomberg, только в 2025 году танкеры ежедневно перевозили через пролив около 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата.
После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что Ормузский пролив закрыт для судоходства.
ВМС КСИР уведомили мировую навигационную сеть, что проход по Ормузскому проливу может быть опасен из-за риска поражения судов ракетами и беспилотниками, пишет РБК. Представители корпуса уточнили, что уже зафиксированы случаи взрывов и пожаров на грузовых судах.
«В связи с неоднократными предупреждениями ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более десяти нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо», — цитирует сообщение заместителя командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммада Акбарзаде агентство Fars.
Ранее советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран «не позволит ни одной капле нефти покинуть регион».
По состоянию на 4 марта в КСИР заявили, что атаковали с начала конфликта более 10 судов в Ормузском проливе, в том числе нефтяные танкеры, сообщает NEWS.ru.
Зарубежные СМИ уже неоднократно сообщали об ударах по судам, в том числе коммерческим, в Персидском заливе. Из-за угроз КСИР и боевых действий на территории Ормузского пролива трафик там почти остановился.
Страховые компании повысили ставки для кораблей, которые следуют этим маршрутом, а в некоторых случаях вообще отказались предоставлять страховые услуги.
Какие страны пострадают из-за перекрытия Ормузского пролива
Сильнее всего блокировка Ормузского пролива и поставок нефти ударит по странам Восточной и Южной Азии, пишут «РИА Новости». Танкеры с нефтью и нефтепродуктами, а также сжиженным природным газом из стран Персидского залива шли в Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Индонезию.
Азиатские государства имеют резерв топлива, но он ограничен. В Индонезии запасы нефтепродуктов рассчитаны на 25 дней, в Индии — на 50 дней, в Таиланде — на 62, в Китае — более чем на 130 дней.
Перекрытие канала доставки нефтепродуктов с Ближнего Востока уже отразилось на ценах на нефтепродукты по всему миру. Цены на нефть в условиях перспективы дефицита растут. По разным оценкам аналитиков, они могут достичь 100, а то и 200 долларов за баррель в обозримом будущем.
Европа бьет тревогу из-за проблем с поставками сжиженного газа. Как сообщает The European Conservative, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля, когда запасы газа в хранилищах Евросоюза сократились до 46 млрд кубометров.
Через Ормузский пролив доставляется около 20% поставок СПГ в европейские и азиатские страны. По оценке аналитика консалтингового агентства Wood Mackenzie Тома Марзек-Мансера, конфликт в Иране может повысить биржевые цены на газ в Европе минимум на четверть в начале марта, пишет «Лента.ру».
Страны Ближнего Востока и сам Иран тоже оказались в числе проигравших из-за закрытия Ормузского пролива, так как не могут реализовать энергоресурсы и обеспечивать поступления в бюджеты.
Резкий подъем цен на нефть и газ вызвал недовольство во всем мире политикой США и Израиля, которые инициировали военные действия на Ближнем Востоке.
Как Трамп намерен исправить ситуацию
В соцсетях Трамп пообещал предоставить проход нефтяных танкеров и газовозов через Ормузский пролив вопреки запретам Ирана на судоходство.
«Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоресурсов. Экономическая и военная мощь Соединенных Штатов является величайшей на земле — впереди еще много действий», — написал он на своей странице в Truth Social.
Президент уточнил, что американские военные корабли будут сопровождать суда при проходе Ормузского пролива, а страховку судам обеспечит Корпорация по финансированию международного развития. Трамп добавил, что услуги конвоирования и страхования будут платными.
Как эксперты оценивают вероятность реализации плана Трампа
Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко считает, что теоретически конвоирование торговых судов военными американскими кораблями — разумное предложение. В беседе с «Ведомостями» он уточнил, что реализация плана Трампа зависит от боезапаса корабельных ПВО и их возможностей для отражения атак со стороны КСИР, а также от количества эскортных судов. Эксперт допустил, что США привлекут для конвоирования в Персидском заливе корабли союзников по НАТО. Шеповаленко добавил, что организация конвойной службы потребует длительного времени.
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что предложение американского президента можно реализовать в течение нескольких недель. Он напомнил, что рыночная стоимость страховки танкеров от военных рисков на Ближнем Востоке уже увеличилась до 0,25−0,375% от стоимости судна за рейс, что составляет 250−375 тысяч долларов для судна стоимостью 100 млн долларов.
Эксперт отметил, что услуги США по конвоированию и страховой пакет будут стоить для перевозчиков ниже рынка.
«Когда произойдет окончание конфликта — неизвестно, его можно ждать недели или даже месяцы, а грузы, включая нефть, возить необходимо. Некоторые компании из Европы и КНР могут приостановить рейсы на одну-две недели, перенаправив грузы через мыс Доброй Надежды, что приведет к росту затрат и увеличению сроков доставки. Но большинство танкеров из Саудовской Аравии и Катара продолжат рейсы, так как энергетический кризис для них критичнее», — объяснил Баранов «Ведомостям».
Эксперты Bloomberg полагают, что конвоирование и страховка «по разумной цене» от Трампа станет лишь частичным решением.
«Хотя комментарии президента Трампа о страховании и сопровождении танкеров привели к снижению цен на нефть, мы сомневаемся в том, насколько тщательно спланирован страховочный механизм на данный момент, и считаем, что при быстрой реализации этого плана может возникнуть ряд трудностей», — сказали аналитики RBC Capital Markets LLC.
Bloomberg уточняет, что предложение Трампа основано на привлечении Корпорации международного развития США, которая поддержит фрахтователей, судовладельцев и ключевых морских страховщиков. Агентство подчеркивает, что из-за большого количества производителей и потребителей реализовать план Трампа будет сложно.
Аналитик Уоррен Паттерсон из ING Groep NV отметил, что организация военно-морского сопровождения потребует времени. «Корабли военно-морского сопровождения станут легкой мишенью для иранских атак», — добавил он, выразив сомнение в возможности надежного сопровождения со стороны американских ВМС, пишет РБК.