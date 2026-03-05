Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В казанской «Меге» не появится белорусский аналог IKEA

В торговом центре «Мега» на проспекте Победы освободились площади, которые ранее планировал занять белорусский мебельный ретейлер Swed House.

Источник: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Компания, позиционировавшая себя как преемник IKEA, отложила выход в Казань из-за внутренних организационных изменений.

Генеральный директор Swed House Андрей Карачинцев пояснил, что планы развития сейчас не определены в связи с недавней сменой учредителя. Ситуация должна проясниться не раньше апреля 2026 года. При этом изначально открытие магазина в Казани анонсировалось еще в 2023 году, а площадь должна была составить до 800 квадратных метров.

Сейчас помещения общей площадью 24 тысячи квадратных метров сдаются в аренду частями — от 3 тысяч «квадратов». Условия предлагаются гибкие: договор на срок от 2 до 5 лет, возможны арендные каникулы, обеспечительный платеж за два месяца. Операционные расходы составляют 1,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.