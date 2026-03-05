У жителей Башкирии реальные доходы выросли на 5% — Росстат

Реальные денежные доходы населения Башкирии (с учетом инфляции) в 2025 году увеличились на 5% по сравнению с предыдущим годом. По данным Росстата, в четвертом квартале показатель был на 28,7% выше, чем в третьем, и на 3,7% превысил уровень последних трех месяцев 2024-го.
Номинальные доходы в расчете на душу населения составили почти 54 тысячи рублей в месяц, потребительские расходы — 47,2 тысячи. За год оба показателя выросли на 14,3% и 13,1% соответственно.
Среднемесячная номинальная зарплата в республике в 2025 году достигла 74,4 тысячи рублей, прибавив 10% к уровню 2024-го. В декабре этот показатель подскочил до 97,9 тысячи.
В Приволжском федеральном округе реальные доходы в среднем выросли на 6,8%. Лидерами стали Татарстан (+9,6%), Мордовия (+9,3%) и Нижегородская область (+8,1%). Наименьший рост зафиксирован в Пермском крае (+4,1%), Самарской области (+4,9%) и Башкирии (+5%). В целом по стране реальные доходы увеличились на 7,7%.
Средняя зарплата в ПФО за год прибавила 15,1%. Максимальный рост — в Татарстане (+20%), Удмуртии (+17,7%) и Пензенской области (+16,8%). Минимальный — в Башкирии, Самарской области (+11,8%) и Чувашии (+12,5%).
Для сравнения: в 2024 году реальные доходы жителей республики выросли на 8,1% (по России — 8,4%, по ПФО — 7,9%).