У жителей Башкирии реальные доходы выросли на 5% — Росстат

Реальные денежные доходы населения Башкирии (с учетом инфляции) в 2025 году увеличились на 5% по сравнению с предыдущим годом. По данным Росстата, в четвертом квартале показатель был на 28,7% выше, чем в третьем, и на 3,7% превысил уровень последних трех месяцев 2024-го.