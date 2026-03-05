В Башкирии посчитали работающих женщин

По данным выборочного обследования за 2024 год, численность экономически активных женщин Башкирии в возрасте 15 лет и старше составила 898,2 тысячи человек (46,4%).
Средний возраст работающей женщины в республике составляет 42 года. В 2024 году в структуре занятых женщины до 30 лет составили 13,7%, от 30 до 55 лет — 70,6%, старше 55 лет — 15,6%.
«Женщины активно участвуют во всех видах экономической деятельности, при этом их труд преобладает в образовании (84,2% от числа занятых в этой сфере), здравоохранении и социальных услугах (81,6%), торговле, гостиничной сфере и общепите (66,2%), — уточнили статистики. — Женщины, занятые в экономике, в среднем имеют более высокий уровень образования. Среди работающих женщин имеют высшее образование 37,3% (среди мужчин — 25,7%), среднее профобразование — 52,2% (среди мужчин — 60,4%). Почти половина студенчества в Башкирии — девушки».
Так, в вузах доля девушек достигает 48%, ссузах — 47%. При этом наибольшая представленность женщин характерна для таких направлений подготовки, как здравоохранение, экономика и управление, образование, культура и искусство.
«Данные выборочного наблюдения за 2024 год подтверждают, что на плечи женщин ложится основной груз домашних забот. Они тратят на воспитание детей в 3,2 раза больше времени, чем мужчины в будни, и в 1,8 раза — в выходные, а на домашние дела — в 2,9 и 2,2 раза больше, соответственно», — подчеркнули статистики региона.
59% респонденток из Башкирии высоко оценивают состояние своего здоровья. Женщины и девушки в целом более внимательно относятся к своему образу жизни. Так, свыше 92% опрошенных женщин не употребляют табачные и нетабачные курительные изделия. Спортом организованно занимаются 12,2% женщин, самостоятельно — 16,9%.
В Башкирии численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре-ноябре 2025 года превысила 1,912 млн человек, сообщал ранее Башинформ.