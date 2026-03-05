Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

532 тонны табачного сырья из Турции с паразитами задержали в Новороссийске

В Новороссийске пресекли поставку турецкого табака с живыми мухами-горбатками.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В морском порту Новороссийска представители Россельхознадзора обнаружили в поставке табачного сырья из Турции, объемом 532,62 тонны, наличие карантинных объектов — шесть живых особей многоядной мухи-горбатки. Проверка проводилась в рамках карантинного фитосанитарного контроля.

Обнаруженные паразиты подтверждены заключением подкарантинной экспертизы Новороссийского филиала ВНИИКР. В целях предотвращения распространения карантинных вредителей партию подвергли обеззараживанию, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.