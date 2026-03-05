532 тонны табачного сырья из Турции с паразитами задержали в Новороссийске

В морском порту Новороссийска представители Россельхознадзора обнаружили в поставке табачного сырья из Турции, объемом 532,62 тонны, наличие карантинных объектов — шесть живых особей многоядной мухи-горбатки. Проверка проводилась в рамках карантинного фитосанитарного контроля.