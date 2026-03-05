В Краснодаре 11 домов участников СВО подключили к газу с начала 2026 года

«Мы не делим заявки на важные и неважные. Но наш долг сделать так, чтобы люди, которые сегодня защищают страну, не думали, как обогреть дом. Наша задача — облегчить им бытовые вопросы. Оперативное подключение — тот минимум, который мы можем сделать», — сказал гендиректор АО «Краснодаргоргаз» Вадим Смолин.