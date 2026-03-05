В Краснодаре 11 домов участников СВО подключили к газу с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Краснодаргоргаз».
Газификацию домов участников СВО в краевом центре продолжают. В работе находится 186 заявок.
Дома подключают к газу по программе социальной догазификации. Компания бесплатно подводит сети до границ жилых помещений. Для бойцов и их семей действует скидка 50% на строительство газопровода на участке.
«Мы не делим заявки на важные и неважные. Но наш долг сделать так, чтобы люди, которые сегодня защищают страну, не думали, как обогреть дом. Наша задача — облегчить им бытовые вопросы. Оперативное подключение — тот минимум, который мы можем сделать», — сказал гендиректор АО «Краснодаргоргаз» Вадим Смолин.
В 2025 году в Краснодаре подвели газораспределительные сети к 2491 потребителю, из них 231 — к домам бойцов СВО.