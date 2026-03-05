Дивиденды, уран и искусственный интеллект: во что инвестировать казахстанцам весной 2026

Геополитические риски растут, рынки нервничают, а инвесторы по всему миру ищут баланс между защитой капитала и новыми точками роста, передает DKNews.kz.
Но именно в такие периоды формируются наиболее интересные инвестиционные возможности. Казахстанский рынок готовится к дивидендному сезону и публикации отчетности за 2025 год, а на глобальном уровне продолжается масштабная трансформация экономики — от искусственного интеллекта до оборонных технологий.
Аналитики Freedom Broker назвали компании и отрасли, которые могут стать ключевыми для инвесторов этой весной.
Дивидендный сезон в Казахстане: кто может порадовать инвесторов.
На локальном рынке инвесторы традиционно ждут весну из-за дивидендов. В ближайшие месяцы компании будут публиковать отчеты за 2025 год, и именно от них зависит, какие выплаты получат акционеры.
По словам аналитика Freedom Finance Global Данияра Оразбаева, несколько компаний уже выглядят фаворитами сезона.
Казатомпром: урановый драйвер роста.
Одним из лидеров начала года стала компания «Казатомпром». Акции крупнейшего в мире производителя урана обновили исторические максимумы благодаря росту цен на сырье.
Спрос на уран усиливается из-за глобального интереса к атомной энергетике — страны пытаются снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить стабильную генерацию электроэнергии.
Аналитики ожидают, что компания может увеличить дивиденды.
«Мы прогнозируем рост дивидендов примерно до 1500 тенге за акцию».
Если прогноз подтвердится, выплаты могут стать одними из самых заметных на рынке.
КазТрансОйл: неожиданный рост дивидендов.
Еще один кандидат на внимание инвесторов — КазТрансОйл. Нефтетранспортная компания демонстрирует стабильные финансовые показатели и может увеличить дивиденды.
По оценкам аналитиков, выплаты могут вырасти до 105−110 тенге за акцию против 86 тенге годом ранее.
Интересно, что новость о снижении тарифов на перекачку нефти сначала вызвала опасения инвесторов. Но фактически речь идет лишь об отмене планировавшегося повышения тарифа на 2026 год.
При этом проблемы на нефтепроводе КТК могут даже сыграть компании на руку — часть потоков нефти может перейти на ее инфраструктуру.
Solidcore Resources: ставка на золото.
Золото вновь становится одним из главных защитных активов в мире. На фоне геополитических рисков цена драгоценного металла постепенно растет.
Этим пользуется золотодобывающая компания Solidcore Resources, чьи акции торгуются на бирже AIX.
Компания показала сильные результаты:
выручка за четвертый квартал 2025 года — $639 млн показатель оказался в два раза выше, чем годом ранее.
Рост цен на золото и восстановление операционной деятельности могут продолжить улучшать показатели компании в 2026 году.
Компании с потенциалом роста.
Аналитики также выделяют несколько казахстанских компаний, которые могут показать рост стоимости акций.
Kaspi.kz.
Финтех-гигант продолжает расширять бизнес, несмотря на временные сложности.
Компания уже объявила о возвращении квартальных дивидендов.
«Kaspi.kz намерен возобновить выплату квартальных дивидендов в размере 850 тенге на акцию».
Основной риск сейчас связан с турецким маркетплейсом Hepsiburada, который пока остается убыточным. Однако ключевые сегменты бизнеса продолжают расти.
Потенциал роста акций оценивается примерно в 23%.
KEGOC.
Еще один потенциальный бенефициар — оператор национальной электросети KEGOC.
Компания демонстрирует:
рост доходов стабильные денежные потоки относительно низкую оценку на рынке.
По оценкам аналитиков, акции также имеют потенциал роста около 23%.
Кто еще может выплатить хорошие дивиденды.
Весенний дивидендный сезон может порадовать инвесторов и другими именами.
Среди компаний, от которых ожидают стабильные выплаты:
Halyk Bank KEGOC КазМунайГаз.
Интересно, что добыча нефти у КазМунайГаза в 2025 году выросла примерно на 10%, во многом благодаря расширению производства на Тенгизе.
Однако вопрос дивидендов остается открытым.
Средняя цена нефти в прошлом году была чуть ниже $70 за баррель, что теоретически позволяет компании отказаться от гарантированных выплат.
Тем не менее сильный денежный поток оставляет шанс на сохранение дивидендов.
Глобальные идеи: куда смотреть инвесторам.
На международных рынках аналитики выделяют сразу несколько стратегических направлений.
По словам аналитика Freedom Finance Global Елдара Шакенова, сегодня формируется новый инвестиционный цикл.
«В текущих рыночных условиях мы выделяем несколько ключевых направлений для формирования среднесрочного портфеля: AI-инфраструктуру, энергетику, оборонный сектор и защитные активы».
Эти отрасли считаются устойчивыми даже при высокой геополитической напряженности.
Искусственный интеллект и полупроводники.
Одним из ключевых игроков здесь остается Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM).
Компания производит чипы для:
искусственного интеллекта дата-центров высокопроизводительных вычислений.
Главный драйвер — взрывной спрос на AI-инфраструктуру.
Крупнейшие технологические компании мира инвестируют миллиарды долларов в новые вычислительные мощности, а это напрямую увеличивает спрос на передовые полупроводники.
Энергетика для экономики будущего.
В энергетическом секторе аналитики обращают внимание на несколько компаний.
Constellation Energy (CEG).
Компания превращается в одного из ключевых поставщиков энергии для дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.
Атомная генерация позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение без углеродных выбросов.
Exxon Mobil (XOM).
Нефтяной гигант делает ставку на крупные проекты:
добычу в Гайане Пермский бассейн LNG-проекты.
К 2030 году компания планирует увеличить добычу примерно до 5,5 млн баррелей в сутки.
Оборонная индустрия.
Еще одна отрасль, которая активно растет на фоне глобальных конфликтов — оборонный сектор.
Здесь выделяется Kratos Defense & Security Solutions (KTOS).
Компания работает над:
гиперзвуковыми системами космическими технологиями беспилотными платформами.
Портфель заказов уже превышает $1,5 млрд, а рост оборонных бюджетов в мире может поддерживать дальнейшее развитие бизнеса.
Защитные активы.
В условиях нестабильности инвесторы традиционно обращают внимание на защитные компании.
Среди них:
Newmont (NEM) — крупнейший производитель золота.
PepsiCo (PEP) — глобальный потребительский бренд.
Merck (MRK) — один из лидеров фармацевтики.
American Tower (AMT) — владелец телекоммуникационной инфраструктуры.
Эти компании обладают устойчивыми денежными потоками и дивидендами.
Что это значит для инвесторов.
Весна 2026 года может стать интересным периодом для формирования инвестиционного портфеля.
С одной стороны — дивидендный сезон в Казахстане.
С другой — глобальные технологические и энергетические трансформации.
Главный вывод аналитиков — диверсификация становится ключевым инструментом.
«Сбалансированная диверсификация и фокус на компаниях с устойчивым денежным потоком позволяют инвесторам сформировать стратегию, способную смягчить волатильность и использовать точки роста как на локальном, так и глобальном рынках».
Иными словами, нынешняя турбулентность может оказаться не угрозой, а возможностью — для тех, кто готов смотреть на рынок стратегически.