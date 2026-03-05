Дивиденды, уран и искусственный интеллект: во что инвестировать казахстанцам весной 2026

Но именно в такие периоды формируются наиболее интересные инвестиционные возможности. Казахстанский рынок готовится к дивидендному сезону и публикации отчетности за 2025 год, а на глобальном уровне продолжается масштабная трансформация экономики — от искусственного интеллекта до оборонных технологий.