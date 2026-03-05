Филиалы и «дочки» КТЖ проверила Главная транспортная прокуратура

Как сообщили в Telegram- канале «КазАвтоЖол», прокурорская проверка является стандартной и ежегодной со стороны надзорного органа. Например, в 2024—2025 годах Главная транспортная прокуратура проводила плановые проверки в «Дирекции магистральной сети». В текущем году, помимо «Дирекции интегрированного планирования», аналогичные ревизии прошли в АО «Қазтеміртранс», ТОО «Грузовые перевозки».