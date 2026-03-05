Ричмонд
Филиалы и «дочки» КТЖ проверила Главная транспортная прокуратура

В филиалах и дочерних организациях АО «НК “КазАвтоЖол” прошла проверка со стороны Главной транспортной прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в Telegram- канале «КазАвтоЖол», прокурорская проверка является стандартной и ежегодной со стороны надзорного органа. Например, в 2024—2025 годах Главная транспортная прокуратура проводила плановые проверки в «Дирекции магистральной сети». В текущем году, помимо «Дирекции интегрированного планирования», аналогичные ревизии прошли в АО «Қазтеміртранс», ТОО «Грузовые перевозки».

«Компания оказывает полное содействие надзорному органу и открыта к взаимодействию», — сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, в компании проведут встречу с руководством Главной транспортной прокуратуры для обсуждения проблемных вопросов отрасли.