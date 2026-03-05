В Минсельхозе прокомментировали степень обеспеченности казахстанцев мясом

По его мнению, казахстанцы полностью обеспечены мясом.
«Это неправильный вывод, что мы не обеспечены мясом. К примеру, по говядине, грудина и лопаточная часть, которые находится в СЗПТ. Сейчас в рамках расширения СЗПТ уже входят мякоть и фарш. По всем видам красного мяса мы полностью обеспеченны. У нас, если говорить в цифрах конкретно, производство составляет 430 тысяч тонн, при потребности порядка 400 тысяч тонн. То есть, у нас кроме обеспеченности еще есть экспортный потенциал порядка 30 тысяч тонн», — сказал Тасжуреков.
По его словам, в данном направлении сейчас готовится к реализации целый комплексный план.
«Мы его приняли, и в ближайшие три года это нам обеспечит достаточно серьезный импульс к развитию животноводства — это наращивание животноводства и конечной продукции. Здесь, если говорить, что покупатели не чувствуют этого эффекта, как вы понимаете, большой экспорт в близлежащие страны идет, в частности в Узбекистан. Почему? Потому что наша мясная продукция пользуется большим спросом — это наше конкурентное преимущество и цены там достаточно выше чем у нас на внутреннем рынке. Поэтому наши животноводы больше стремятся экспортировать на внешние рынки. При этом мы ставим для себя задачу первостепенного обеспечения внутреннего рынка», — добавил вице-министр.
