Аналитики США отметили успехи Казахстана в снижении темпов инфляции

На графике показана динамика инфляции в Казахстане с 2011 по 2026 год. Темно-синяя линия отражает общую инфляцию, голубая — цены на продукты и напитки, серая — непродовольственные товары, красная — услуги. В 2011 — 2019 годах инфляция в целом держалась в диапазоне примерно до 8%, хотя отдельные всплески наблюдались в продовольственном сегменте. В 2022 — 2023 годах произошел резкий скачок цен: продовольственная инфляция поднималась выше 25%, а общая инфляция превышала 20%. Начиная с 2024 года темпы роста цен постепенно снижаются, однако инфляция услуг остается сравнительно устойчивой, что указывает на сохраняющееся давление со стороны внутреннего спроса.