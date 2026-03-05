Ричмонд
На строительство второй линии метро в Казани выделили еще 1,5 миллиарда рублей

Средства выделят из республиканского бюджета.

Источник: Комсомольская правда

На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена направят дополнительно почти 1,5 миллиарда рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит построить левый тоннель между станциями «Академическая» и «100-летие ТАССР», обустроить инженерные сети, вырыть котлован и провести электротехнические работы на станциях «Тулпар» и «100-летие ТАССР».

Заказчиком выступает «Главстрой Татарстана». Заявки на участие в тендере принимают до 13 марта. А итоги подведут 17 марта. Работы должны завершиться к 1 декабря 2026 года.

Первый участок длиной 5,37 километра включит станции «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Ввод в эксплуатацию запланирован не позднее 2030 года.