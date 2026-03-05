На строительство второй линии метро в Казани выделили еще 1,5 миллиарда рублей

На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена направят дополнительно почти 1,5 миллиарда рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит построить левый тоннель между станциями «Академическая» и «100-летие ТАССР», обустроить инженерные сети, вырыть котлован и провести электротехнические работы на станциях «Тулпар» и «100-летие ТАССР».
Заказчиком выступает «Главстрой Татарстана». Заявки на участие в тендере принимают до 13 марта. А итоги подведут 17 марта. Работы должны завершиться к 1 декабря 2026 года.
Первый участок длиной 5,37 километра включит станции «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Ввод в эксплуатацию запланирован не позднее 2030 года.