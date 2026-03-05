В Сочи запретили строить крытый бассейн в историческом центре

Департамент архитектуры и градостроительства отклонил заявку 3 февраля 2025 года по нескольким основаниям. Компания не предоставила документы об утверждении проектной документации, результаты инженерных изысканий, заключение экспертизы и технические условия подключения к коммунальным сетям. При этом из материалов дела следует, что проектируемое здание бассейна состоит из двух этажей, общей площадью менее 1,5 тыс. кв. м, в связи с чем не требуется положительное заключение экспертизы проектной документации.