Объем сельхозпродукции достиг 9,8 трлн тенге в Казахстане

«Рост объемов переработки напрямую влияет на увеличение экспортного потенциала страны. По итогам 2025 года экспорт переработанной продукции составил $3,6 млрд, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. В целом экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг $7 млрд, превысив показатель прошлого года на 37%», — сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков на пресс-конференции.
По его словам, развитие перерабатывающей промышленности сопровождается реализацией инвестиционных проектов. В ближайшие годы в сфере переработки масличных культур планируется реализовать 13 проектов на сумму 94 млрд тенге. В направлении глубокой переработки зерна предусмотрено шесть крупных проектов с общим объемом инвестиций около Т1,9 трлн.
Кроме того, в молочной отрасли планируется запуск 12 проектов на сумму Т41 млрд, что позволит дополнительно ввести около 165 тыс. тонн перерабатывающих мощностей.
«По итогам 2025 года общий объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,9% и составил Т9,8 трлн. Рост наблюдался как в растениеводстве, так и в животноводстве. В чистом весе было собрано 25,9 млн тонн зерна, из них 19,3 млн тонн пшеницы. Получен рекордный урожай масличных культур — 4,8 млн тонн, а также более 1 млн тонн бобовых культур», — добавил Тасжуреков.
Он отметил, что на фоне роста производства сельскохозяйственного сырья развивается и перерабатывающая промышленность. По итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил Т3,9 трлн, что на 8,1% больше по сравнению с 2024 годом.
По данным министерства, производство мясных консервов увеличилось на 43%, крупяных изделий — на 28,7%, переработанных и консервированных фруктов и овощей — на 27%, сливочного масла — на 24,8%, растительного масла — на 17,4%, макаронных изделий — на 12,5%. Производство муки выросло до 3,6 млн тонн, сыров и творога — на 13%, кисломолочной продукции — более чем на 8%.