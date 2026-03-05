Объем сельхозпродукции достиг 9,8 трлн тенге в Казахстане

«По итогам 2025 года общий объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,9% и составил Т9,8 трлн. Рост наблюдался как в растениеводстве, так и в животноводстве. В чистом весе было собрано 25,9 млн тонн зерна, из них 19,3 млн тонн пшеницы. Получен рекордный урожай масличных культур — 4,8 млн тонн, а также более 1 млн тонн бобовых культур», — добавил Тасжуреков.