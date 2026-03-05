Казахстан и Shell договорились о гелогоразведке в Актюбинской области

«Но могу сказать, что представитель Shell Сюзанн Куган пришла ко мне буквально на прошлой неделе и сказала: “ваши коллеги — средства массовой информации неверно интерпретировали слова главы Shell и на самом деле было все не так. Он желает далее развиваться в Казахстане” Пример тому — одно из месторождений, которое они сейчас рассматривают для добычи газа, и они будут вкладывать в Казахстан. Мы должны дождаться официального ответа компании Shell, поскольку министерство энергетики направило соответствующий запрос», — сообщил Аккенженов.