Казахстан и Shell договорились о гелогоразведке в Актюбинской области

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Минэнерго Казахстана и компания «Шелл Казахстан» подписали контракт на геологоразведку участка «Жанатурмыс» в Актюбинской области.
Подписи под документом поставили вице-министр энергетики Ерлан Акбаров и старший вице-президент и председатель концерна «Шелл» в Казахстане Сюзанн Куган.
Контракт предусматривает сейсморазведку, сбор данных и проведение технической оценки в соответствии с действующими нормативными требованиями, отметили в ведомстве.
«Данный проект способствует формированию долгосрочной ресурсной базы углеводородов в целях укрепления энергетической безопасности страны и стимулирования устойчивого экономического роста», — заявил Ерлан Акбаров.
В ответ Сюзанн Куган сказала, что контракт является очередным подтверждением приверженности компании «Шелл» долгосрочному сотрудничеству с Казахстаном.
Как сообщили в Минэнерго, участок «Жанатурмыс» площадью 1 377 кв. км расположен в одном из наиболее перспективных нефтегазовых бассейнов Казахстана и представляет собой значимый потенциал для дальнейшего наращивания геологоразведочных работ в стране.
Рабочая программа включает проведение 3D сейсмических исследований и потенциальное бурение глубокой разведочной скважины. Срок действия контракта установлен до 2032 года. За это время компания «Шелл» направит не менее 100 млн. тенге ($200 тысяч) на финансирование социально экономического развития региона, где расположен участок, сообщили в ведомстве.
К слову, в 2023 году правительство Казахстана подало иски к двум международным консорциумам, разрабатывающим месторождения Кашаган и Карачаганак. Shell входит в оба проекта. По данным источников Bloomberg, власти республики обвинили компании в нарушении процедуры проведения тендеров на обоих проектах и невыполнении всех работ подрядчиками в Кашагане.
В феврале 2026-го глава компании Shell Ваэль Саван выразил свое разочарование тем, что не видит согласия между партнерами по совместному предприятию и правительством.
Спор с Казахстаном по Карачаганаку снижает интерес Shell к инвестициям в страну — глава.
«Это влияет на наше желание и дальше инвестировать в Казахстан. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией», — сказал Саван, комментируя судебные разбирательства с Казахстаном.
Журналисты попросили главу Минэнерго Ерлана Аккенженова прокомментировать слова Савана. Министр ответил, что ведомство направило запрос к компании.
«Элемент давления» — эксперты о заявлении Shell после проигранного Казахстану арбитража.
«Но могу сказать, что представитель Shell Сюзанн Куган пришла ко мне буквально на прошлой неделе и сказала: “ваши коллеги — средства массовой информации неверно интерпретировали слова главы Shell и на самом деле было все не так. Он желает далее развиваться в Казахстане” Пример тому — одно из месторождений, которое они сейчас рассматривают для добычи газа, и они будут вкладывать в Казахстан. Мы должны дождаться официального ответа компании Shell, поскольку министерство энергетики направило соответствующий запрос», — сообщил Аккенженов.
На сегодня в Казахстане действует 321 контракт на разведку и добычу углеводородов.